Немецкий бизнес тревожат санкции США против России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бизнес ФРГ тревожат американские санкции против РФ, в частности их нечеткая формулировка и возможность их дальнейшего ужесточения, заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на встрече представителей деловых кругов Германии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хотел бы сказать несколько слов о тех тревогах, с которыми нам приходится сталкиваться и которые могли бы привести к проблемам. Взаимные экономические санкции, к сожалению, не претерпели каких-то изменений, в частности американские санкции. К ним необходимо, к сожалению, относиться со всей серьезностью, и мы должны рассчитывать на их дальнейшее ужесточение. И мы глубоко встревожены тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечетко, так что для отдельных предприятий очень сложно понять, будут ли они их касаться или нет", — сказал Бюхеле.

По его словам, новые санкции США могут касаться как немецких, так и российских предприятий.

"Мы надеемся, что можем найти решение, как с ними справиться", — добавил председатель Восточного комитета германской экономики.