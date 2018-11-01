Биржевые цены на бензин начали снижаться

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цены на бензин на бирже снизились после подписания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на на топливо до конца года.
Накануне представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ договорились об уровне крупно- и мелкооптовых поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах.
Кроме того, ежемесячное производство и реализация этой продукции будет увеличиваться на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
В понедельник премьер Дмитрий Медведев указал на случаи роста цен на бензин и поручил Минэнерго организовать консультации с нефтяными компаниями.
Глава правительства подчеркнул, что, если не получится договориться о заморозке внутренних цен на топливо, на нефть и нефтепродукты введут запретительные экспортные пошлины.