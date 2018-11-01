Биржевые цены на бензин начали снижаться

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цены на бензин на бирже снизились после подписания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на на топливо до конца года.

Так, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 2.46% (до 48,234 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 4.47% (до 51,003 тысячи рублей). Кроме того, дизтопливо подешевело на 2.99% до 56,847 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных торгов биржи на 14:40 мск.

Накануне представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ договорились об уровне крупно- и мелкооптовых поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах.

Кроме того, ежемесячное производство и реализация этой продукции будет увеличиваться на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года.

В понедельник премьер Дмитрий Медведев указал на случаи роста цен на бензин и поручил Минэнерго организовать консультации с нефтяными компаниями.

Глава правительства подчеркнул, что, если не получится договориться о заморозке внутренних цен на топливо, на нефть и нефтепродукты введут запретительные экспортные пошлины.