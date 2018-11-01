Песков не стал комментировать договоренности с нефтяниками по заморозке цен

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать договоренности правительства и нефтяников о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах, причем соглашение должно начать исполняться с завтрашнего дня.

"Подобные оценки должно и дает собственно правительство Российской Федерации, поэтому мы не хотели бы добавлять каких-то иных оценок. Это очень важно для экономики страны. Мы уже говорили, что принимаются меры, теперь вы видите, какие именно", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают договоренности правительства и нефтяников и считают ли эту меру окончательной для сдерживания цен на бензин.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение о заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

В среду Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Проекты соглашений, по его словам, предусматривают обязательства для компаний "по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов".

Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.