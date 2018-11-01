Козак сообщил о заморозке оптовых цен на топливо до конца года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство договорилось с нефтяниками о сохранении цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ на встрече в среду договорились об уровне крупно- и мелкооптовых поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах.

Помимо этого, ежемесячное производство и реализация этой продукции увеличится на три процента в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Однако требования о росте производства нефтяных продуктов и поставок на внутренний рынок не будут касаться Дальнего Востока.

По словам Козака, нефтяные компании обязались немедленно начать соблюдение достигнутых договоренностей, а для юридического оформления остаются сутки, чтобы провести соответствующие корпоративные процедуры.

Установленное соглашение будет действовать до конца марта следующего года.

"Искусственно расшатали"

Вице-премьер Козак выразил уверенность, что ситуация на рынке топлива искусственно расшатана, поскольку независимые АЗС хотели снизить оптовые цены, что, по его словам, не всегда может быть оправдано.

Зампред правительства добавил, что кабмин должен отвечать на подобные запросы. Он также отметил, что ситуацию на оптовом и розничном сегментах рынка, вероятно, удастся стабилизировать в ближайшее время.

Козак объяснил, что расчетный уровень маржинальности розничной сети составит 2,7 тысяч рублей с тонны для бензина и дизельного топлива, что значительно первышает нынешнюю маржу.

Угроза пошлин

Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник указал на случаи роста цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку организовать в ближайшие дни консультации с нефтяными компаниями.

Глава правительства подчеркнул, что на нефть и нефтепродукты будут введены запретительные экспортные пошлины, если по итогам консультаций не получится договориться о заморозке внутренних цен на топливо.Козак на заседании правительства заявил, что пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо уже составлен. Согласно проектам документов, компании возьмут на себя обязательства по объемам поставок на внутренний рынок топлива, а также по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.

На это Медведев ответил, что без достижения договоренности на встрече с нефтяными компаниями правительство введет заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.