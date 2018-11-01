Гидрометцентр предупредил о возможном снижении урожая озимых в России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уменьшение урожая озимых возможно в России из-за недостатка влаги в зерновых районах на юге страны, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Из неблагоприятных факторов я бы отметил дефицит влаги. На юге и юго-востоке Поволжья, Северном Кавказе, Южном федеральном округе — в зерновых районах — дефицит влаги может снизить урожай", – сказал Киктёв.

По его словам, в целом по России для озимых сложились разные условия. Так, в Центральном федеральном округе в последние недели сложились неплохие условия, в то же время на Урале и юге Сибири условия для озимых нормальные.

Как сообщалось ранее, урожай зерновых в РФ по итогам 2018 года может составить 109 миллионов тонн, экспорт — 38-39 миллионов тонн.