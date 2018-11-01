Минфин России одобрил план Мадуро по восстановлению экономики Венесуэлы

КАРАКАС, 1 ноя — РИА Новости. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил РИА Новости, что считает предложенные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро меры по восстановлению экономики адекватными для решения задач, которые стоят перед экономикой страны.

Российская делегация во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком встретилась с президентом Венесуэлы в минувший вторник. Мадуро сообщил по итогам встречи, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости своей страны. По его словам, речь идет о преодолении рентной экономической модели.

"Мы считаем, что с точки зрения этого анализа (экономической ситуации Венесуэлы — ред.), меры, предложенные президентом, включающие стабилизацию, консолидацию и либерализацию — три основных аспекта реформы, — являются адекватными для решения тех задач, которые стоят перед экономикой Венесуэлы", — заявил Сторчак.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов. С 25 по 30 октября курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20% — с 201 до 240 суверенных боливаров.