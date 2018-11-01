МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Роснефть" подписала документы по стабилизации ситуации на рынке топлива и направила их в правительство России, сообщили журналистам в компании.
"Роснефть" поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов. По итогам совещания, проведенного вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшегося конструктивного диалога, направленного на преодоление временной нестабильности, сложившейся на рынке нефтепродуктов, Роснефть поддержала предложенное правительством решение", — сообщили в компании.
"Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство", — заявили в "Роснефти".
В среду днем Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.