МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Роснефть" подписала документы по стабилизации ситуации на рынке топлива и направила их в правительство России, сообщили журналистам в компании.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах. Соглашение должно начать исполняться с 1 ноября. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил журналистам вечером в среду, что для юридического оформления соглашений у компаний есть 24 часа.

"Роснефть" поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов. По итогам совещания, проведенного вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшегося конструктивного диалога, направленного на преодоление временной нестабильности, сложившейся на рынке нефтепродуктов, Роснефть поддержала предложенное правительством решение", — сообщили в компании.

"Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство", — заявили в "Роснефти".

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

В среду днем Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером. Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.