Правительство и крупнейшие нефтекомпании договорились о ценах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство энергетики, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали меры по вопросу стабилизации цен на рынке топлива. Об этом по итогам состоявшейся в среду встречи сообщил зампред правительства России Дмитрий Козак.

Участники совещания достигли договоренности относительно уровня крупно- и мелкооптовых поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах.

Также ежемесячное производство и реализация этой продукции вырастет на три процента по отношению соответствующему периоду прошлого года.

При этом требования об увеличении производства нефтепродуктов и поставок на внутренний рынок не будут распространяться на Дальний Восток.

Козак уточнил, что нефтекомпании обязались приступить к соблюдению достигнутых договоренностей немедленно. При этом для юридического оформления есть сутки, чтобы были пройдены все корпоративные процедуры.

Срок действия соглашения — до конца марта следующего года.

Нестабильность цен на рынке топлива

Козак пояснил, что ситуацию на рынке топлива искусственно расшатали, потому что независимые АЗС хотели снизить оптовые цены, а это не всегда может быть оправдано.

Вместе с тем, он заявил, что кабинет министров должен на эти запросы реагировать.

"И я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом и на розничном сегменте рынка", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, расчетный уровень маржинальности розничной сети составит 2,7 тысяч рублей с тонны как для бензина, так и для дизельного топлива, что существенно выше текущей маржинальности.

Реакция правительства

Дмитрий Медведев в понедельник отметил имеющийся в ряде случаев рост цен на бензин, поручив Минэнерго и Козаку организовать в ближайшие два дня консультации с нефтекомпаниями.

Глава правительства пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если по итогам консультаций не удастся прийти к договоренностям относительно заморозки внутренних цен на нефтепродукты.

Козак на заседании правительства сообщил, что подготовлен пакет соглашений с нефтяниками с целью стабилизации цен на топливо. Проекты соглашений предусматривают, что компании возьмут на себя обязательства по объемам поставок на внутренний рынок топлива, а также по ценовым параметрам с целью обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов.

В ответ Медведев отметил, что в случае если на встрече договориться не удастся, то до конца недели будет принято решение ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.