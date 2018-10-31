Россия отменит ограничения на поставки мяса ряда предприятий из Бразилии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки мясной продукции девяти предприятий из Бразилии с 1 ноября текущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Учитывая полученные материалы расследования и принятые меры об устранении выявленных нарушений, результаты лабораторных исследований продукции, а также гарантии, представленные Секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о соответствии условий производства и реализации продукции предприятий, с 1 ноября 2018 года отменяются временные ограничения на поставки продукции девяти предприятий Бразилии", — сообщили в российском ведомстве.

В Россельхознадзоре также уточнили, что речь идет о производителях свинины и говядины.

Посол Бразилии в РФ Антонио Салгадо в октябре на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом передал перевод официального письма министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии с просьбой рассмотреть возможность возобновления поставок свиноводческой продукции с 12 предприятий, а также отменить ограничения, введенные в отношении мяса КРС в целом.

Россия с 1 декабря 2017 года ввела запрет на импорт свинины и говядины из Бразилии. Решение о введении ограничений было принято Россельхознадзором в ноябре прошлого года из-за обнаружения в мясе, которое поступает в Россию из Бразилии, стимулятора роста мышечной массы у животных — рактопамина. Ввоз в Россию продукции, полученной с применением рактопамина, запрещен.

До введения запрета Бразилия являлась одним из ведущих поставщиков свинины и говядины в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году импорт в РФ замороженного мяса крупного рогатого скота из Бразилии составил 136,852 тысячи тонн (первое место среди стран по поставкам, 51,1% от общего объема), охлажденной или замороженной свинины — 254,567 тысячи тонн (первое место, 90,5%).