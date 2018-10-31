Орешкин рассказал правительству об успехах России в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на заседании правительства сообщил о повышении позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business в этом году на четыре пункта, сейчас страна занимает 31-ю строчку и находится между Испанией и Францией.

Пресс-служба правительства сообщает, что министр отметил лучший качественный результат в этом году — "получение разрешения на строительство". "Как подчеркнул глава Минэкономразвития, Россия поднялась на 48-е место (ранее — 115-е), сократив стоимость и затрачиваемое время на 45 дней и получив 14 из 15 баллов по индексу контроля качества строительства", — отмечается в сообщении.

По словам министра, эксперты Всемирного банка подтвердили сокращение более чем в 7 раз стоимости подключения к электросетям, а также срока на 10 дней.

"По направлению "кредитование" Россия поднялась до 22-го места благодаря реализованной еще в 2016 году реформе, уточняющей основания для освобождения заложенного имущества от автоматической приостановки или моратория на процедуры обращения взыскания, когда в отношении должника начинается процедура финансового оздоровления и внешнего управления", — указывает пресс-служба.

Также улучшились позиции России по показателю "международная торговля", в том числе в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС.

Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Как отмечает пресс-служба правительства, с 2011 года Россия остается единственной страной, обеспечившей рост в 89 позиций. При этом по трем направлениям Россия входит в топ-20: подключение к сетям и регистрация собственности — 12-е место, обеспечение исполнения контрактов — 18-е место.