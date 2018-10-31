Медведев может ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Если правительство и нефтяные компании не достигнут соглашения о стабилизации цен на топливо, то до конца недели будет принят документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что вечером состоятся переговоры с нефтяниками.

По его словам, если соглашение все же подпишут, то следить за его исполнением будет правительство и Минэнерго, в частности.

Возможный рост цен

Накануне РБК со ссылкой на участников встречи Козака с представителями нефтяных компаний сообщил, что они предложили с начала следующего года поднять цены на топливо на четыре-пять рублей за литр.

При этом другие участники совещания выразили мнение, что нефтяники "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива", пишет РБК.

"Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут", — заявил собеседник издания.

Встреча прошла 24 октября.

…И его смягчение

За два дня до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил уверенность, что правительство сделает все возможное, чтобы смягчить рост цен на бензин в начале 2019 года из-за индексации акцизов."Мы действительно считаем, что повышение акцизов может повысить цены, но насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как сейчас смягчить такой рост.

Правительство приняло решение с 1 января 2019 года повысить топливные акцизы. По мнению Счетной палаты, планируемое увеличение акциза на бензин в 1,5 раза может привести к резкому росту цен на топливо и потребовать дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак уже заявили, что рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции. Сдержать увеличение цены выше инфляции, по их мнению, поможет предусмотренная в налоговом маневре демпфирующая составляющая обратного акциза на нефть, направляемую на переработку.