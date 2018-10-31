Медведев может ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Если правительство и нефтяные компании не достигнут соглашения о стабилизации цен на топливо, то до конца недели будет принят документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Так он отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что вечером состоятся переговоры с нефтяниками.
По его словам, если соглашение все же подпишут, то следить за его исполнением будет правительство и Минэнерго, в частности.
Возможный рост цен
Накануне РБК со ссылкой на участников встречи Козака с представителями нефтяных компаний сообщил, что они предложили с начала следующего года поднять цены на топливо на четыре-пять рублей за литр.
При этом другие участники совещания выразили мнение, что нефтяники "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива", пишет РБК.
"Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут", — заявил собеседник издания.
Встреча прошла 24 октября.
…И его смягчение
"Мы действительно считаем, что повышение акцизов может повысить цены, но насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как сейчас смягчить такой рост.
Правительство приняло решение с 1 января 2019 года повысить топливные акцизы. По мнению Счетной палаты, планируемое увеличение акциза на бензин в 1,5 раза может привести к резкому росту цен на топливо и потребовать дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак уже заявили, что рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции. Сдержать увеличение цены выше инфляции, по их мнению, поможет предусмотренная в налоговом маневре демпфирующая составляющая обратного акциза на нефть, направляемую на переработку.