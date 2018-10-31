Минтруд назвал регионы с самыми быстрыми темпами роста зарплаты

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидерами по темпу роста зарплаты в 2018 году стали Забайкальский край, Омская и Кемеровская области, заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

"Лидеры по темпам (роста зарплаты) у нас Забайкальский край и Омская область — 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область — 114,8%. Ниже средних темпов роста номинальной заработной платы по России — это Кабардино-Балкарская республика 106,4%, республика Марий Эл 107,1% ", — сказала Ельцова на заседании генерального совета ФНПР.

Она отметила, что согласно данным Росстата за девять месяцев текущего года, рост реальной зарплаты составил 108,4%, а номинальная зарплата за этот период выросла на 111,1%.