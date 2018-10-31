Минэкономразвития видит ряд рисков при введении экологического налога

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минэкономразвития РФ поддерживает работу по кодификации платежей и сборов налогового характера, но видит ряд рисков при введении экологического налога, заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина.

Минфин РФ планирует включить в Налоговый кодекс новый экологический налог, который заменит существующий сейчас платеж за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего министерство планирует преобразовать в налоги шесть различных платежей в рамках работы по классификации неналоговых платежей.

"Мы как министерство экономического развития всегда настаивали на том, что все платежи и сборы, которые носят налоговый характер, должны быть кодифицированы. Но экологический налог — он очень сложный по своей природе, поскольку суммарно несколько платежей объединяет", — сказала Панина.

Она отметила, что не знает, насколько разумно начинать эту кодификацию налоговых платежей именно с данного сбора. "Очень сложно, мне кажется, будет определить адекватно налоговую ставку, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку налогоплательщиков", — добавила представитель министерства.

"Это будет очень сложный переходный период — взаимодействие ФНС с Росприроднадзором. Не знаю, как это может быть реализовано на практике — четкое взаимодействие между ФНС и Росприроднадзором, четкое распределение полномочий, как это может не увеличить административную нагрузку", — отметила она.

Панина также заявила, что считает неправильной идею замены налогом платы за воздействие на окружающую среду. "Если произошло негативное воздействие, то уплата налога это не компенсирует", — добавила она. Кроме того, у налогоплательщиков должны быть равные права и обязанности при уплате этого налога. "Какие-то исключения в зависимости от организационно-правовой формы и происхождения капитала недопустимы. Если вы ведете одинаковую деятельность, то извольте платить одинаково", — сказала Панина.