Путин запустил крупное месторождение алмазов в Якутии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в режиме видеоконференции в эксплуатацию алмазного месторождения Верхне-Мунское. 31 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в режиме видеоконференции в эксплуатацию алмазного месторождения Верхне-Мунское. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Верхне-Мунское алмазное месторождение, запущенное в Якутии в среду, закрепит позицию "Алросы" как лидера в сфере алмазодобычи на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ввод в эксплуатацию этого месторождения, безусловно, будет закреплять "Алросу" — нашу ведущую алмазодобывающую компанию — в качестве мирового лидера. У нее уже сегодня 27% мировой добычи алмазов", — сказал Путин.

Президент России в среду по видеосвязи из Кремля принял участие в запуске Верхне-Мунского месторождения. В церемонии на месте события приняли участие гендиректор ПАО "АК "Алроса" Сергей Иванов и глава Якутии Айсен Николаев.

"Верхне-Мунское месторождение является градообразующим для находящегося рядом ГОКа и одноименного города. Безусловно, это гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчисления во все уровни бюджета, в том числе бюджет Якутии", — сказал глава государства.

Он отметил, что при реализации этого проекта необходимо уделить особое внимание экологии и вопросам охраны здоровья и труда всех работников месторождения. "Эта работа рассчитана до 2040-2042 года, объем работ предстоит колоссальный", — сказал Путин.

"Знаю, что, конечно, проведены экспертизы все, но, тем не менее, в процессе эксплуатации прошу обратить на это обстоятельство (экологические вопросы — ред.) особое внимание, также как и на вопросы охраны здоровья, охрану труда", — сказал глава государства.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что из бюджета в проект вложено 5 миллиардов рублей, а получено будет около 180 миллиардов. "И половина этих денег пойдет в бюджет Якутии, пойдет на те задачи и цели, которые стоят сегодня перед регионом", — сказал он, напомнив, что месторождение позволит создать более 800 новых рабочих мест.

В свою очередь гендиректор "Алросы" сообщил, что "инвестиции в проект составят около 60 миллиардов рублей, фактические инвестиции уже превысили 16 миллиардов рублей".

Месторождение расположено в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 километрах от Удачнинского горно-обогатительного комбината. Его разработка считается одним из крупнейших инвестиционных проектов "Алросы". Согласно проекту, производительность месторождения составит 3 миллиона тонн руды (1,8 миллиона карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". Их совокупные запасы составляют 64,8 миллиона тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну — в общей сложности 38,4 миллиона карат.