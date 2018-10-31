Правительство обсудит проект о микрогенерации в электроэнергетике

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит поправки в закон "Об электроэнергетике", необходимые для развития "зеленой" микрогенерации, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.

"В законодательство в сфере электроэнергетики вводится понятие "объект микрогенерации" и устанавливаются критерии отнесения генерирующих объектов к этой категории. Принятие законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации, предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках", — говорится в сообщении.

Под объектом микрогенерации предлагается понимать принадлежащий на праве собственности или другом законном основании потребителю электрической энергии объект по производству электроэнергии. Этот объект должен функционировать на основании использования возобновляемых источников энергии.

Генерирующая мощность этого объекта не должна превышать величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составлять не более 15 кВт. Объект микрогенерации должен использоваться для производства электроэнергии для удовлетворения собственных бытовых или производственных нужд, а также для продажи.

Излишки будут продаваться энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам энергии (это энергосбыты, обязанные заключать договоры энергоснабжения со всеми обратившимися потребителями). Также законопроект предлагает установить полномочия правительства утверждать особенности технологического присоединения микрогенерации к электросетям.