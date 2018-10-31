Правительство обсудит проект о микрогенерации в электроэнергетике

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит поправки в закон "Об электроэнергетике", необходимые для развития "зеленой" микрогенерации, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.
Под объектом микрогенерации предлагается понимать принадлежащий на праве собственности или другом законном основании потребителю электрической энергии объект по производству электроэнергии. Этот объект должен функционировать на основании использования возобновляемых источников энергии.
Излишки будут продаваться энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам энергии (это энергосбыты, обязанные заключать договоры энергоснабжения со всеми обратившимися потребителями). Также законопроект предлагает установить полномочия правительства утверждать особенности технологического присоединения микрогенерации к электросетям.