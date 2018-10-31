Исследование показало, где хранят свои деньги российские миллионеры

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские миллионеры хранят в российских банках лишь треть своих сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Private Banking в России 2018", проведенного компанией Frank RG.
Совокупный размер активов этой группы россиян составляет 455 миллиардов долларов, при этом 315 миллиардов из них хранятся за рубежом, следовательно, в России хранится лишь 140 миллиардов.
Ранее Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году до 55 миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в 2019 году — до 27 миллиардов долларов и до 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.