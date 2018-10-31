Исследование показало, где хранят свои деньги российские миллионеры

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские миллионеры хранят в российских банках лишь треть своих сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Private Banking в России 2018", проведенного компанией Frank RG.

Эксперты компании проанализировали финансовые активы более 30 тысяч россиян, обладающих минимум одним миллионом долларов на своих счетах без учета недвижимости и оборотного капитала их бизнеса. Исследование проводилось с апреля по октябрь на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам.

Совокупный размер активов этой группы россиян составляет 455 миллиардов долларов, при этом 315 миллиардов из них хранятся за рубежом, следовательно, в России хранится лишь 140 миллиардов.

Ранее Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году до 55 миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в 2019 году — до 27 миллиардов долларов и до 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.