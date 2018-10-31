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Слабоумие и отвага. Вашингтон повышает ставки в торговой войне

(обновлено: 08:02 31.10.2018)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018Президент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Фондовые рынки США возобновили падение после сообщения о готовности Трампа обложить пошлинами весь китайский импорт. Почему американских инвесторов пугает воинственный настрой Белого дома и какие возможности новый виток китайско-американской торговой войны открывает для России — в материале РИА Новости.

Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
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"Мы победим"

Очередная попытка американского фондового рынка восстановиться после обвала прошлой недели провалилась. На этот раз — из-за новых угроз Трампа в адрес Китая.

В начале торгов индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq демонстрировали положительную динамику. Но сообщение агентства Bloomberg о намерении Вашингтона ввести импортные пошлины на все китайские товары резко изменило настроение на рынке. Индексы пошли вниз, и фондовые биржи закрылись в минусе.

Инвесторов не успокоили даже уточнения, что пошлины вступят в силу, только если переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпином, которые должны пройти 30 ноября в Аргентине в рамках встречи "Большой двадцатки", окажутся безуспешными.

Проблема в том, что под успехом переговоров Вашингтон подразумевает лишь безоговорочное выполнение Пекином всех американских требований, включая сворачивание программы развития высоких технологий. В то, что китайцы на это согласятся, инвесторы не верят.

Тем более что Трамп собирается вести переговоры исключительно с позиции силы. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что "одержит победу" в спорах с Пекином и заключит выгодное соглашение.

"Это случится, мы победим", — пообещал американский президент, добавив, что Китай "осушает" американскую экономику.

Устранить конкурента

Практически одновременно Министерство торговли США сообщило о запрете продукции китайской компании Fujian Jinhua по соображениям национальной безопасности.

Хранилище сжиженного природного газа на Ямале
© REUTERS / Oksana Kobzeva
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"Fujian Jinhua готовится ввести в строй новые производственные мощности для выпуска интегральных схем динамической памяти с произвольным доступом (DRAM)", — отмечает Минторг.

По мнению чиновников, китайцы вытеснят с рынка американских производителей аналогичных устройств. А те, помимо прочего, — поставщики оборонки.

"Включение Jinhua в черный список ограничит способность угрожать поставщикам компонентов для наших военных систем", — подчеркнул министр торговли Уилбур Росс.

Как считают эксперты, закрывая американский рынок для Fujian Jinhua, Минторг защищает от конкуренции производителя чипов Micron Technology Inc. Вместе с тем, указывает Bloomberg, этим решением Вашингтон демонстрирует, как впредь намерен поступать с китайскими компаниями, поставляющими высокотехнологичную продукцию.

Пекин не остается в долгу: в июле, после того как китайскому мобильному оператору China Mobile запретили выходить на американский рынок, суд города Фучжоу наложил временный запрет на продажи чипов Micron Technology Inc. Теперь, похоже, запрет из временного превратится в постоянный и распространится на весь Китай.

Почтовая бомба

На прошлой неделе Белый дом сообщил еще об одном готовящемся ударе по Пекину: Трамп планирует выйти из международного соглашения 1844 года о тарифах на доставку почтовых отправлений. Этот договор, в котором сегодня участвуют 192 страны, предусматривает снижение тарифов на международные почтовые посылки.

В Вашингтоне уверены, что это соглашение позволяет Китаю наводнять американский рынок дешевыми потребительскими товарами, подрывая позиции местных производителей.

Советник Трампа Питер Наварро, один из главных "ястребов" в нынешней президентской администрации, даже написал статью для Financial Times о том, как китайские компании через интернет-продавцов, таких как Amazon или Alibaba, продают американским потребителям подделки и контрафактную продукцию.

При этом за пересылку товаров китайцы платят меньше, чем американские поставщики внутри страны. По его оценкам, стоимость доставки посылки весом в полтора килограмма из Китая в США составляет около пяти долларов, в то время как местным компаниям приходится платить "в два-четыре раза больше", чтобы отправить аналогичный пакет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Мягкая сила юаня
Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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По замыслу вашингтонских стратегов, запрет на продукцию Fujian Jinhua и угроза повышения тарифов на посылки из Китая сделают Си Цзиньпина более сговорчивым на саммите в Аргентине.

Между тем Пекин неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры "под дулом пистолета", а на враждебные действия Вашингтона всегда найдется адекватный ответ.

Сейчас китайцы пытаются нивелировать эффект американских пошлин за счет ослабления национальной валюты к доллару. Благодаря этому экспорт становится еще более выгодным, а импорт запредельно дорогим. В результате, даже несмотря на пошлины, положительное торговое сальдо бьет рекорд за рекордом.

Во вторник Народный банк Китая в очередной раз ослабил курс национальной валюты. Теперь доллар стоит 6,96 юаня — таким дорогим он не был с 2008 года.

Всего с апреля, когда Вашингтон ввел первые пошлины на китайские товары, юань подешевел к доллару почти на 11%.

Худшее, конечно, впереди
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На этом фоне шансы на успех переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином близки к нулю, что сулит большие проблемы американским фирмам.

Образовавшееся летом движение "Республиканцы против тарифов" опросило представителей более двухсот компаний о том, как торговые войны отразятся на их бизнесе.

Среди респондентов — флагманы национальной индустрии, такие как Caterpillar, Electrolux, Fiat-Crysler, Ford, General Electric, General Motors, а также ведущие потребительские бренды, в том числе производители алкоголя Jack Daniels и Jim Beam.

Все жалуются на убытки в десятки и сотни миллионов долларов, все предупреждают о неизбежном сокращении производства и рабочих мест.

И это еще оптимистичный сценарий. В худшем случае, как отмечает глава крупнейшей в мире управляющей компании BlackRock Лоуренс Финк, Китаю из-за торговой войны придется искать средства для масштабного стимулирования экономики и у Пекина просто не останется другого выбора, кроме массированной распродажи американского госдолга.

По состоянию на конец июля у Китая гособлигаций США было почти на 1,2 триллиона долларов. Выбросив эти бумаги на рынок, Пекин обречет американскую экономику на невиданный в истории финансовый кризис.

Подобные перспективы и заставляют инвесторов распродавать акции в преддверии нового витка торговой войны.

Тихая гавань
Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперты отмечают, что пока от торговой войны Китая и США выигрывают третьи страны, в частности Россия.

Отечественные компании уже активно замещают американцев на китайских рынках сельхозпродукции и энергоносителей. А обвал рынка акций США может побудить инвесторов перенаправить средства на российский рынок.

По оценкам портфельного управляющего инвестфонда AllianceBernstein Моргана Хартинга, акции компаний развивающихся стран с начала года потеряли почти 20% стоимости, хотя увеличение прибыли за данный период выражается двузначными числами.

Эксперт прогнозирует, что этот показатель останется сильным и в следующем году. Благодаря чему, по его словам, открываются "огромные возможности" при покупке российских акций, в частности, "Лукойла", "Татнефти" и других нефтегазовых компаний.

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