Сланцевый блеф: почему американская нефтянка погрязла в долгах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на оплату процентов по корпоративным долгам. Для полного погашения кредитов сланцевикам потребовалось бы столько нефти, сколько ее извлекли из земных недр за всю историю отрасли. Почему сланцевая нефтянка никогда не окупится — в материале РИА Новости.

Количество против прибыли

В середине этого года США вышли на уровень добычи в 11 миллионов баррелей в сутки. Достичь такого показателя удалось исключительно благодаря активности производителей сланцевой нефти: сейчас они добывают порядка 6,2 миллиона баррелей черного золота ежедневно.

Казалось бы, столь большие объемы должны приносить огромные доходы, но, к величайшему разочарованию инвесторов, этого не происходит. По оценкам The Wall Street Journal, совокупный убыток 50 компаний, занятых в добыче сланцевой нефти на территории страны, превысил два миллиарда долларов только во втором квартале.

Одна из главных причин этого — закредитованность сланцевых нефтяников. По данным Федерального агентства энергетической информации США, только на обслуживание долгов компаний, занятых в индустрии, ежедневно уходит стоимость 1,5 миллиона баррелей, а это четверть всей добываемой сланцевой нефти.

С общим долгом ситуация еще интереснее: чтобы его погасить, необходимо добыть девять миллиардов баррелей нефти. Это почти столько же, сколько сланцевики извлекли из недр за все время существования отрасли (около десяти миллиардов баррелей).

В абсолютных величинах долги достигают 300 миллиардов долларов. Это как весь внешний долг Греции.

Помимо высоких затрат на обслуживание долгов, выйти в прибыль мешают постоянно растущие затраты на модернизацию буровых установок.

Логично было бы финансировать ее из доходов компаний, но вместо этого представители отрасли предпочитают выпускать все новые акции, накачивая и без того раздутый биржевой пузырь. Так, один из ключевых игроков на рынке сланцевой нефти Pioneer Resources с 2011-го по 2016 год выпустил акций на 5,4 миллиарда долларов. Почти на ту же сумму разместила ценные бумаги на бирже и Continental Resources, несмотря на постоянные убытки.

Таким образом производители сланцевой нефти легко могут превратить любой биржевой кризис в энергетический. Если инвесторы начнут массово избавляться от акций, сланцевики остановятся, из-за чего общий объем американской нефтедобычи сократится на 56%.

Стоит обратить внимание и на то, что в сланцевой индустрии между ростом капитальных затрат и увеличением добычи нет прямой связи. В некоторых случаях ситуация обратная: та же Pioneer Resources во второй половине 2017-го затратила 1,36 миллиарда долларов, добывая более 30 тысяч баррелей в день, а в первой половине текущего года израсходовала 1,7 миллиарда долларов, добыв втрое меньше.

Сланец не в чести

Перспективы сланцевой индустрии вызывают все больше вопросов.

В американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) считают, что запасы сланцевой нефти в трех самых крупных местах добычи — Пермском бассейне, формациях Игл Форд и Баккен — могут оказаться гораздо меньше, чем ожидалось: всего 13,8 миллиарда баррелей.

Иными словами, расплатившись с долгами, сланцевые компании будут располагать для извлечения прибыли запасами в 4,8 миллиарда баррелей, а этого хватит всего на два года.

Кроме того, сама по себе сланцевая нефть относится к легким сортам с низкой плотностью и малым содержанием серы. Она идеальна для бензина, однако ни дизельное, ни авиационное топливо из легкой нефти не получишь.

Между тем в ближайшие годы наиболее востребованными в США будут именно авиационное и судовое топливо, а спрос на бензин продолжит сокращаться из-за увеличения числа электромобилей и повышения энергоэффективности бензиновых двигателей.

Но ключевая проблема в другом. Дополнительные объемы легкой нефти просто негде перерабатывать. По заверениям представителей американской сланцевой индустрии, в предстоящие пять лет они готовы увеличить добычу более чем на четыре миллиона баррелей в сутки.

© AP Photo / Patrick Semansky Контейнеровоз в порту Балтимора, США © AP Photo / Patrick Semansky Контейнеровоз в порту Балтимора, США

Но для переработки придется закупать специальное оборудование, предназначенное для легкой нефти. Эти затраты включат в себестоимость сланцевого топлива, что еще больше снизит рентабельность отрасли.

Переизбыток легкой сланцевой нефти неминуемо скажется и на ее цене. Уже сейчас сырье из Баккена (Северная Дакота) на биржах котируется на пять-шесть долларов дешевле, чем нефть марки WTI. Этот разрыв будет расти, не позволяя сланцевым компаниям выйти на пристойные показатели рентабельности.