Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" выставили на продажу в интернете

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Один из самых известных ресурсов для онлайн-объявлений Avito разместил информацию о продаже советского тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

"Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ) реализует: Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет четвертого поколения, разработки ОКБ им. О. К. Антонова", — говорится в объявлении.

Там приводятся характеристики самолета и его цена — 833,2 миллиона рублей. В объявлении сообщается, что самолет был выпущен в 1994 году и сейчас находится "в удовлетворительном состоянии".

Ан-124 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. В настоящее время стоит вопрос о продлении сроков эксплуатации воздушных судов данного типа, так как двигатели Д-18Т, которые на них установлены, были произведены на Украине и их обслуживание не может быть осуществлено из-за политической ситуации.

Ранее президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь заявил, что корпорация совместно с Минобороны России приступает к работе по созданию нового транспортного самолета, который заменит "Руслан". В дивизионе транспортной авиации ОАК говорили, что в рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) "разрабатываются меры по поддержанию исправности" парка Ан-124 и Ил-76.

Позднее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков сообщил РИА Новости, что предприятия "Ростеха" начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т. По его словам, ремонтом двигателей Д-18Т в России занимается предприятие, не входящее ни в ОДК, ни в "Ростех", и такая работа уже развернута.