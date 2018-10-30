Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" выставили на продажу в интернете

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Один из самых известных ресурсов для онлайн-объявлений Avito разместил информацию о продаже советского тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
Там приводятся характеристики самолета и его цена — 833,2 миллиона рублей. В объявлении сообщается, что самолет был выпущен в 1994 году и сейчас находится "в удовлетворительном состоянии".
Ан-124 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. В настоящее время стоит вопрос о продлении сроков эксплуатации воздушных судов данного типа, так как двигатели Д-18Т, которые на них установлены, были произведены на Украине и их обслуживание не может быть осуществлено из-за политической ситуации.
Позднее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков сообщил РИА Новости, что предприятия "Ростеха" начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т. По его словам, ремонтом двигателей Д-18Т в России занимается предприятие, не входящее ни в ОДК, ни в "Ростех", и такая работа уже развернута.