Глава Amazon потерял за два дня более $19 миллиардов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава и совладелец Amazon Джефф Безос, возглавляющий рейтинг самых богатых людей мира по нескольким версиям, в том числе — информагентства Блумберг, за последние два дня потерял 19,2 миллиарда долларов из-за снижения стоимости акций компании, сообщает агентство.

Акции ретейлера 26 октября упали на 7,8 процента, а 29 октября — еще на 6,3 процента. Инвесторов разочаровала отчетность компании, которая свидетельствует о недостаточно сильном росте квартальной выручки по сравнению с прогнозами. Поддерживала удешевление акций и волатильность глобальных фондовых рынков. В результате глава Amazon лишился 19,2 миллиарда долларов, что стало новым рекордом за такой период.

Теперь богатство Безоса оценивается в 128,1 миллиарда долларов. Несмотря на потери, миллиардер сохранил первую строчку в списке богатейших людей мира, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Предыдущий рекорд по двухдневному снижению денежного состояния принадлежал основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, который в июле потерял 16,5 миллиарда долларов.

В сентябре Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация превысила триллион долларов. В августе такого уровня достигла стоимость Apple.