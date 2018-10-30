МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава и совладелец Amazon Джефф Безос, возглавляющий рейтинг самых богатых людей мира по нескольким версиям, в том числе — информагентства Блумберг, за последние два дня потерял 19,2 миллиарда долларов из-за снижения стоимости акций компании, сообщает агентство.
Теперь богатство Безоса оценивается в 128,1 миллиарда долларов. Несмотря на потери, миллиардер сохранил первую строчку в списке богатейших людей мира, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Предыдущий рекорд по двухдневному снижению денежного состояния принадлежал основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, который в июле потерял 16,5 миллиарда долларов.
В сентябре Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация превысила триллион долларов. В августе такого уровня достигла стоимость Apple.