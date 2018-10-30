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Экономика

СМИ: цены на бензин попросили повысить на пять рублей

(обновлено: 01:24 30.10.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник автозаправочной станции. Архивное фотоСотрудник автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, прошедшем 24 октября, предложили правительству с начала следующего года поднять цены на четыре-пять рублей за литр, об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

Автолюбитель заправляет автомобиль бензином. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин
При этом другие участники встречи выразили мнение, что нефтяные компании "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива", сообщает РБК. "Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут", — заявил собеседник издания.

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей.

Правительство, реагируя на ситуацию, решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо и договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цены на топливо на уровне 30 мая этого года на время выработки решения о поддержке отрасли.

С 1 января 2019 года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли страны. В рамках него для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Кроме того, правительству дается право вводить пошлины на бензин до 60% от пошлины на нефть при колебаниях цены нефти на мировых рынках более чем на 15%.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кудрин уверен, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак заявили, что рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции.

В понедельник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку совместно с нефтяными компаниями подготовить и принять план работы и "режимное соглашение" по поддержанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

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Экономика
Комментарии
37 пользователей оставили 42 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Евгений WARGOS
Такое ощущение что эти все обнаглевшие и зажравшиеся охламоны, соревнуются, кто больше обдерёт людей! А вы не забыл что ресурсы страны принадлежат всем её гражданам!? Ох нету на вас Сталина или ещё лучше Ивана Грозного! .... В миг бы мозги на место в правились!
01:31
30.10.2018
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Ярослав Мудрый
Если кратко подытожить, то все это можно выразить так: творю все, что хочу, а на других наплевать! Обнаглели до беспредела! Который год все это остается безнаказанным!
01:38
30.10.2018
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