МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, прошедшем 24 октября, предложили правительству с начала следующего года поднять цены на четыре-пять рублей за литр, об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

При этом другие участники встречи выразили мнение, что нефтяные компании "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива", сообщает РБК. "Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут", — заявил собеседник издания.

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей.

Правительство, реагируя на ситуацию, решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо и договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цены на топливо на уровне 30 мая этого года на время выработки решения о поддержке отрасли.

С 1 января 2019 года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли страны. В рамках него для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Кроме того, правительству дается право вводить пошлины на бензин до 60% от пошлины на нефть при колебаниях цены нефти на мировых рынках более чем на 15%.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак заявили, что рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции.

В понедельник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку совместно с нефтяными компаниями подготовить и принять план работы и "режимное соглашение" по поддержанию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.