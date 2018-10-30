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Экономика

Силуанов выступил против пересмотра налогов на "роскошное имущество"

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фотоМинистр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минфин России не будет пересматривать налог на "роскошное имущество", об этом сообщил в эфире программы "Познер" на Первом канале глава ведомства Антон Силуанов.

Завод Mercedes в Германии. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь"

Ранее ряд СМИ неверно процитировали министра, сообщив, что Минфин планирует пересмотреть налог на роскошь в сторону повышения.

По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение. "Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", — заявил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что у предложения сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть "плюсы и минусы". "Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно", — подчеркнул министр.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Силуанов считает справедливым повысить налоги на дорогое имущество россиян
"Поэтому мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно подтягивать зарплаты и пенсии", — добавил Силуанов.

Дискуссия о повышении налоговой нагрузки для богатых ведется не первый год. Рассматривались различные варианты: от возврата к прогрессивной шкале НДФЛ, до введения акцизов на дорогие товары. Однако Минфин традиционно выступает против таких мер, поскольку, как считают в ведомстве, они сложны в администрировании и приводят к созданию схем по уходу от уплаты налогов.

Налог на имущество физических лиц уже содержит дифференциацию ставок, которая зависит от того, сколько стоит облагаемая недвижимость. При этом сейчас для владельцев действует переходный период сроком пять лет, в течение которого применяются понижающие коэффициенты к расчету налога. Полностью налог собственники станут выплачивать только с 2020 года.

Повышенным налогом в России также облагаются роскошные автомобили стоимостью выше трех миллионов рублей.

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Экономика
Комментарии
27 пользователей оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
fallen39
"Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны"-а разве уже не так?) Ок! По логике Силуанова, чтобы деньги не уплыли за бугор, пусть остаются в карманах олигархов. Силуанову и иже с ним, конечно же легче чистить карманы работяг, ибо им деваться некуда и нечего выводить, чем придумать механизмы, препятствующие оттоку средств из страны.
01:09
30.10.2018
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Fedor Sumkin
Как повысить налоги на простое население, так мин фин всегда за. ( повышение НДС)
А как повысить налог на роскошь, то нет этого делать нельзя, или изменить плоскую шкалу на прогрессивную тоже нет. лучше повышать акцизы, вводить платные парковки и дороги.
01:24
30.10.2018
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