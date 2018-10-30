Силуанов выступил против пересмотра налогов на "роскошное имущество"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минфин России не будет пересматривать налог на "роскошное имущество", об этом сообщил в эфире программы "Познер" на Первом канале глава ведомства Антон Силуанов.

Ранее ряд СМИ неверно процитировали министра, сообщив, что Минфин планирует пересмотреть налог на роскошь в сторону повышения.

По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение. "Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", — заявил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что у предложения сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть "плюсы и минусы". "Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно", — подчеркнул министр.

"Поэтому мы сейчас говорим о том, что сейчас нужно подтягивать зарплаты и пенсии", — добавил Силуанов.

Дискуссия о повышении налоговой нагрузки для богатых ведется не первый год. Рассматривались различные варианты: от возврата к прогрессивной шкале НДФЛ, до введения акцизов на дорогие товары. Однако Минфин традиционно выступает против таких мер, поскольку, как считают в ведомстве, они сложны в администрировании и приводят к созданию схем по уходу от уплаты налогов.

Налог на имущество физических лиц уже содержит дифференциацию ставок, которая зависит от того, сколько стоит облагаемая недвижимость. При этом сейчас для владельцев действует переходный период сроком пять лет, в течение которого применяются понижающие коэффициенты к расчету налога. Полностью налог собственники станут выплачивать только с 2020 года.

Повышенным налогом в России также облагаются роскошные автомобили стоимостью выше трех миллионов рублей.