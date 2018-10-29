Памфилова считает, что технологии блокчейн в России нужен ребрендинг

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает, что прежде чем внедрять технологию блокчейн в разные сферы жизни в России, в том числе в избирательную систему, необходимо провести ребрендинг этого понятия.

"Для продвижения в России этой технологии в разных сферах необходим какой-то ребрендинг, потому что название даже… Русский какой-то аналог нужен. Есть некая ментальная неприязнь этого названия. Блок — это сразу же какое-то замкнутое пространство", — сказала Памфилова в ходе научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра", посвященной 25-летию избирательной системы России.

Ранее глава ЦИК предложила участникам конференции придумать новое название для избирательной урны и избирательного ящика, поскольку, по ее мнению, эти понятия вызывают негативные ассоциации.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.