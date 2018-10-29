Козак оценил возможность введения заградительных пошлин на экспорт нефти

С-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Правительство РФ не исключает возможность введения заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, такой риск высок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Варианты (реагирования. — Прим. ред.): выравнивание экспортной альтернативы — введение в случае, если те договоренности, которые сегодня состоялись, не помогут, придется пользоваться этим инструментом. Рынок есть рынок – нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализации нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке", — сказал Козак.

Он отметил, что решение о введении пошлин может быть принято "буквально на следующей неделе".

"У нас такие в законе полномочия правительству предоставлены, и такое решение может быть принято", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько высока вероятность того, что заградительные пошлины будут введены, Козак сказал: "Высок".