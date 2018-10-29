Минфин назвал риски для россиян в вопросах финансовой грамотности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Рисками в вопросах финансовой грамотности для россиян является их неосведомленность о системе защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, а также возросшая в последние годы цифровизация таких услуг, заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.

"К сожалению, россияне до сих пор зачастую не знают о тех возможностях, которые предоставляет им система защиты прав потребителей применительно к финансовым институтам, не знают, куда обращаться за консультацией. И даже в тех случаях, когда у них такая информация есть, они считают, что те или иные банковские структуры наверняка смогут выиграть в судебном разбирательстве и для них это повлечет только дополнительную трату денег и времени", — сказал Бокарев на открытии V Всероссийской недели сбережений.

Еще один фактор риска — не только для России, но и для всего мирового сообщества — это резко возросшая в последние годы цифровизация финансовых услуг. "Далеко не все продукты и услуги своевременно можно прописать законодательно, и недобросовестные участники финансовых рынков этим пользуются", — сказал глава департамента Минфина.

Кроме того, рисками является психологическая неподготовленность и непонимание людьми того, что в принципе вопросы финансовой грамотности — это та область знаний, которая в XXI веке необходима всем, независимо от рода занятий, от уровня дохода. "Тут мы стремимся решать задачу с донесением этого понимания", — сказал он.

По словам Бокарева, для повышения финансовой грамотности взрослых и молодежи необходимо использовать разные подходы. "С одной стороны, работать с молодежью проще, потому что это та аудитория, которая сама учится, готова осваивать что-то новое, есть форматы, в рамках которых это можно делать. Это школы, институты, различные факультативы. Мы в рамках всех этих форматов работу ведем, и, безусловно, дети и подрастающее поколение готовы воспринимать что-то новое", — отметил он.

Вместе с тем у молодежи зачастую нет собственного опыта, продолжил Бокарев. "И здесь, наверное, преимущество у людей более старшего поколения — они могут как-то прибавлять свой жизненный опыт. В то же время они могут быть подвержены сформированным стереотипам. Могут воспринимать предложения повысить финансовую грамотность как что-то излишнее", — добавил он.