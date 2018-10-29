Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин, поручил Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями и заявил, что введет запретительные экспортные пошлины, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто.

"Хотел бы одну важную позицию обозначить. Она не связана с железнодорожным транспортом, но она, тем не менее, волнует огромное количество людей. Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин", — сказал Медведев в ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

В связи с этим он дал поручение Минэнерго и Козаку.

"Я хотел бы, чтобы министерство энергетики непосредственно, курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями, где вы бы договорились о том, что будет подготовлен и принят план работы и режимное соглашение по поддержанию сложившихся цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо буквально в ближайшие дни мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильна", — сказал премьер.

"Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить", — заключил Медведев.