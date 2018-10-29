ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Китайские банки в последнее время ужесточили политику в отношении российских юридических лиц, которым из-за антироссийских санкций закрывают счета и фактически отказывают в обслуживании. О том, с какими сложностями в работе с китайскими банками регулярно сталкиваются компании из РФ РИА Новости рассказал российский предприниматель, управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.

Опасения китайских банков на фоне торговых споров КНР и США связаны с санкционным законопроектом, который был внесен в американский конгресс в августе. Он предусматривает целый набор антироссийских мер, в том числе санкции против нового госдолга РФ и государственных банков, среди которых Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Однако в последнее время участились случаи отказа банков КНР от обслуживания российских компаний, которые не входят в санкционные списки. Также китайские банки чрезмерно перестраховываются и при работе с российскими физическими лицами, отказывая им, например, в оформлении дебетовых карт и нередко даже в обмене валюты.

Вот вам неделя — выводите деньги



"У меня насколько юридических лиц в Китае, есть компании, являющиеся китайскими резидентами, есть также нерезиденты Китая, к примеру, гонконгские компании, они также нужны для бизнеса здесь. Начались проблемы года полтора назад, мы узнали о том, что компанию здесь открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином РФ, то тут нет вариантов", — рассказывает Шибанов.

После этого, по его словам, начались проблемы с компаниями, которые уже некоторое время работают на территории Китая.

"В одном банке у нас были открыты счета на новые компании, им всего по году было, нас пригласили в банк и сказали — "вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета". Без объяснения причин, никаких справок нам не предоставили. Мы объясняли, что у нас здесь большие контракты, нужно все проплатить, просили хотя бы месяц, чтобы закрыть контракты, но нам дали неделю, и мы были вынуждены закрыть эти компании", — говорит предприниматель.

Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток. "Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил — всё, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не "помойки" какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет", — добавил Шибанов, отметив, что эти проблемы начались примерно год назад.

Все круги ада



"Мы пошли по этим кругам ада. Во всех китайских банках есть отделения, где сидит директор по работе с клиентами, в каких-то банках нам вежливо объясняли: "Извините, мы ничего сделать не можем, есть указание не обслуживать в нашем банке российские компании, все закрыть, да, вы у нас на хорошем счету, но сделать мы ничего не можем". В каких-то банках это было в достаточно грубой форме, давали нам определенное время и все", — рассказал бизнесмен.

Он также отметил, что попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят. "Это не как в наших российских банках, где можно записаться на прием и пойти к председателю совета директоров банка, тут такое невозможно. Выше определенного уровня не пойдешь, а на том уровне, на который можно было подняться, нам отвечали, что "у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение", — рассказал Шибанов.

Единственное, что в банках делали, отметил он, так это поворачивали мониторы к клиентам и показывали приказы вышестоящего начальства.

Повлиять на ситуацию не в силах и официальные представители российских властей, в частности генконсульство и торгпредство. "Когда мы в прошлом году открывали шоурум российских товаров, РЭЦ перевел нам крупную сумму в долларах, на открытие, на ремонт, на оплату аренды, но деньги в China Merchant Bank не зачислялись. Мы целый месяц ходили туда, помогало и консульство в Шанхае, и торгпредство в Шанхае — они ходили в банк со мной, разговаривали вместе, пытались понять, почему так, что не так. Банк придирался ко всему, и только после того, как мы удовлетворили все их требования, ни осталось ни одного пункта, по которому они нам могли отказать, они нам зачислили деньги, но это длилось больше месяца. Эта ситуация чуть не сорвала нам открытие шоурума", — посетовал Шибанов.

"И это происходит со всеми компаниями, у которых русские владельцы", — отметил он.

Крым-то тут при чем?



Проблемы в китайских банках возникают у россиян и с личными счетами, рассказал Шибанов, приведя в пример ситуацию с попыткой снять зарплату с банковской карты — когда он пришел в банк, а ему задали вопрос "Какое отношение вы имеете к Крыму?"

"Это было совершенно не смешно. На основании чего-то там такой вопрос задавали русским. Сидит оператор и спрашивает меня про Крым. Мы выходили из себя и задавали им неудобные для Китая вопросы, сразу начинался разговор на повышенных тонах. Китайские граждане, кто слышал такие разговоры, они нас поддерживали, так как считали, что это бред. Я пришел поменять свои деньги, ничего не нарушаю, ни одного китайского закона, а мне задают какой-то вопрос, который ко мне не имеет точно никакого отношения", — рассказал предприниматель.

Он также сообщил, что в одном из отделений China Merchant Bank, где у почти у всех сотрудников компании были счета, заявили: "Вы — русские, предлагаем вам больше сюда не ходить и закрыть счета в нашем банке".

"Мы вынуждены были закрыть счета. Они задерживали нам все операции, требовали какие-то документы, которые мы не может предоставить, например, справку из российской налоговой, чтобы ее сделать, нужно ехать в Россию. У других иностранцев это не спрашивают. И это происходит в Шанхае, где очень толерантно относятся ко всем иностранцам, а русских любят. Но в банках такая ситуация, такие внутренние инструкции", — отметил бизнесмен.

"Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть, он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем, это государственные китайские банки. Казалось бы, какая проблема – поменять туристам деньги? Но некоторые китайские банки находятся под очень сильным влиянием у американцев", — добавил Шибанов.

Улыбаются, но сквозь зубы



Шибанов рассказал, что компания предоставила информацию об этой ситуации межправительственной комиссии по преодолению барьеров, "месяца три назад проводилось заседание, этот вопрос поднимался, мы писали и конкретные отделения банков, и имена директоров, описывали конкретные случаи".

"Мы надеемся, что в будущем все решится, мы видим возможность этого только в переходе на расчеты в юанях, и чтобы велась работа с китайскими банками нашими государственными структурами, чтобы они добились того, чтобы китайские банки относились к нам также, как и ко всем своим клиентам", — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что во всей этой истории страдают и китайские партнеры, так как если "деньги приходят от российских компаний, им не так уж просто их получить".

В такой ситуации, по словам Шибанова, единственным выходом стал перевод компаний на обслуживание в иностранные банки, так как они в меньшей степени соблюдают инструкции американских банков-корреспондентов.

"Еще недавно я своим друзьям говорил о том, что такого режима для бизнеса нет ни в одной стране, то есть в Китае это очень легко, бизнесом заниматься очень комфортно. Но, к сожалению, китайская банковская система сейчас такая, очень жесткая по отношению к нам. Улыбаются, но сквозь зубы", — резюмировал предприниматель.