"Уралхим" намерен участвовать в приватизации зимбабвийской Chemplex

ХАРАРЕ (Зимбабве), 29 окт — РИА Новости. "Уралхим" намерен участвовать в приватизации крупнейшего в Зимбабве производителя фосфорных удобрений — компании Chemplex, которая сейчас полностью контролируется государством, сообщил журналистам председатель российско-зимбабвийской делового совета, основной бенефициар и глава совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

"Одна из основных наших идей здесь — мы ищем партнеров, которые представляют местный бизнес. Один из крупнейших — компания Chemplex, она производит фосфорные удобрения. Мы встречались с руководством компании, и уже не в первый раз", — рассказал он по итогам встречи с главным управляющим корпорации промышленного развития Зимбабве (IDCZ) Бенжамином Кумало.

"Договорились, что компания будет готовиться к приватизации. Правительство Зимбабве подготовит data-room, где будут все данные об этой компании. Нас проинформировали, что есть интерес со стороны 26 местных и международных компаний, и "Уралхим" станет одной из тех компаний, которая будет принимать участие в приватизации Chemplex", — заявил Мазепин.

По его словам, стороны пока не обсуждали конкретные доли покупки. "Сейчас обозначены временные рамки — с ноября (2018 года) по февраль (2019 года), когда будет проводиться data-room, и правительство Зимбабве проведет переговоры с каждой из компаний. Вначале февраля планируется подвести итоги", — сказал он.

Покупка доли в Chemplex позволит "Уралхиму" обеспечить себя фосфором, который является необходимым элементом для производства минеральных удобрений.

"Как вы знаете, "Уралкалий" производит калийные удобрения, "Уралхим" — сложные и азотные, и нам не хватает фосфорного сырья. Chemplex — фосфорная компания, мы хотим для производства фосфоросодержащих удобрений иметь все три компонента", — пояснил Мазепин.