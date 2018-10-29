Kaspersky дал советы сотрудникам Сбербанка, чьи данные попали в сеть

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Утечки данных случаются нередко, им подвержены многие организации, пострадавшим в этом случае следует принять ряд мер, чтобы оставаться в безопасности, сообщил РИА Новости веб-аналитик "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.

База данных, содержащая данные работников Сбербанка, появилась на одном из специализированных сайтов для программистов в четверг. Всего в базе данных содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках банка и нескольких его "дочек", в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка. Информация была выложена неизвестным пользователем для бесплатного доступа. Сейчас файл недоступен. В Сбербанке ранее в понедельник заявили РИА Новости, что им известно об этом, но утекшая база не представляет угрозы для клиентов.

По словам Тушканова, утечки данных в последнее время случаются достаточно часто — им подвержены и финансовые компании, и субъекты здравоохранения, и государственные ведомства. "Для самого предприятия это может быть чревато репутационными потерями, но куда больше угрозы утечки несут непосредственно тем, чьи данные попадают в открытый доступ", — предупредил эксперт.

Он рекомендует таким пострадавшим принять ряд мер, чтобы оставаться в безопасности. Так, необходимо проверить, не используете ли вы пароли, с которыми вы входили в сервисы этой компании, в других местах. Во-вторых, по его словам, следует быть настороже на тот случай, если кроме пар "логин-пароль" утекла личная информация вроде адреса, номера телефона или имён членов семьи.

"При таких обстоятельствах резко повышается вероятность таргетированных фишинговых атак. Например, можно ожидать СМС или сообщений в мессенджеры, где от имени вашей дочери злоумышленник будет срочно просить перевести денег на какой-то счет. Нелишним будет предупредить родных и близких, что ваши данные могут быть использованы для фишинг-атак", — также сказал Тушканов РИА Новости.

Кроме того, после подобных инцидентов стоит время от времени проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя среагировать, если ваши данные были использованы для финансового мошенничества, например, с микрокредитами, заключил собеседник агентства.