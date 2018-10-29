Россия и Африка могут найти замену доллару, заявил глава делового совета

ХАРАРЕ (Зимбабве), 29 окт — РИА Новости. Российские компании при необходимости смогут найти альтернативу доллару для расчетов с африканскими партнерами, уверен председатель российско-зимбабвийского делового совета, основной акционер "Уралхима" Дмитрий Мазепин.

"Я думаю, в Африке можно использовать и друге валюты. Мы знаем, что ВТБ, например, хочет расширить свое присутствие в Африке, и используя такой инструмент как ВТБ, мы сможем заниматься расчетами в тех валютах, которые банку ВТБ будут более удобны", — сказал он журналистам.

Российские власти принимают меры для облегчения расчетов в рублях по внешнеторговым контрактам и рассматривают возможные альтернативы доллару на случай, если очередной виток санкций приведет к заморозке долларовых платежей.

Он признал, что существуют определенные сложности для российских предпринимателей при работе в Африке.

"Первое — это логистика. Не все страны имеют доступность с морей и океанов. Не везде есть железная дорога", — сказал он. Соответственно, чтобы организовать поставки там, приходится выстраивать сложные цепочки.

"Второе — финансовые гарантии. Надо определить, как эти страны будут платить, потому что их финансовое положение не очень стабильное", — добавил он.

Чтобы решить эту проблему, по словам Мазепина, нужно использовать либо банковские механизмы, либо поставки с отсрочкой платежа. "Но в этом случае мы принимаем на себя определенный риск", — признал он.