Сбербанк признал утечку личных данных сотрудников

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сбербанк заявил РИА Новости, что ему известно о факте публикации в сети части адресной книги сотрудников, но утверждает, что утекшая база не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации.

База данных, содержащая некоторые данные работников банка, появилась на одном из специализированных сайтов для программистов в четверг. Всего в базе данных содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках Сбербанка и нескольких "дочек", в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка. Информация была выложена неизвестным пользователем и доступна бесплатно.

"Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка. Данная адресная книга находится в открытом доступе для всех сотрудников и не несет угрозы раскрытия их персональных данных", — сообщили в банке.

В настоящее время файл базы данных недоступен.

В июле появилась информация, что произошла утечка данных клиентов Сбербанка в поисковую систему "Яндекса". Тогда Сбербанк по итогам проверки выявил, что утечки персональных данных клиентов не было.