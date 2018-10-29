Fitch подтвердило кредитный рейтинг Великобритании с негативным прогнозом

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне "AA" с негативным прогнозом, сообщило агентство.

"Рейтинги Великобритании отражают баланс между высокодоходной, диверсифицированной и развитой экономикой страны и относительно высоким уровнем государственной задолженности. Поддержку рейтингу также оказывает статус фунта стерлинга как резервной валюты, богатые рынки капитала и сильные показатели управления", — сообщило агентство.

При этом негативный прогноз рейтинга отражает сохраняющиеся риски "жесткого" сценария выхода страны из Евросоюза (Brexit), что может негативно сказаться на торговле, инвестициях и экономических перспективах Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

По прогнозу агентства, рост ВВП страны в 2018 году замедлится до 1,3% с 1,7% в 2017 году.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.