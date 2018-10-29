Вопрос строительства моста на Сахалин решится в 2019 году

ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Решение о том, мостом или тоннелем станет железнодорожный переход с материка на Сахалин, планируется принять в ноябре 2019 года, сообщается в понедельник на сайте правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что железнодорожный переход планируется возвести через пролив Невельского между Хабаровским краем и Сахалином. Строительство перехода включено в комплексный план развития магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года, но планируется при дополнительном финансовом обеспечении, подтверждении прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников.

Как сообщает правительство края, вопросы строительства линии "Селихин — Ныш" обсудили на общественном совете при министерстве промышленности и транспорта региона.

"На сегодняшний день продолжается анализ выбранного маршрута железнодорожной трассы, ведется детальная проработка территории, чтобы убедиться, что там нет неизученных коммуникаций, а интересы населения максимально учтены. Неясным остается также вопрос, каким будет переход: станет он мостом или тоннелем решится в ноябре 2019 года. Предварительная стоимость реализации проекта — 540 миллиардов, планируется, что строительство начнется в 2021 году", — говорится в сообщении.

Уточняется, что линия пройдет по территории населенных пунктов Хабаровского края и Сахалинской области: поселков Ягодный, Лазарев, Погиби, сел Цимермановка, Де-Кастри и Ныш. Общая протяженность трассы составит порядка 585 километров.

Сообщается также, что со строительством перехода возникнет потребность в корректировке второго этапа реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), нагрузка на которую увеличится. Также необходимо обеспечить новую железнодорожную ветку электроснабжением. Возможно строительство высоковольтной ЛЭП с объединением изолированных энергосистем Сахалина и Николаевска-на-Амуре.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Проектные решения по строительству перехода на Сахалин готовят специалисты "Дальгипротранса", летом они приступили к работам в Ульчском районе Хабаровского края.