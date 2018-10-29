Эксперты ожидают снижения цены биткоина на текущей неделе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на текущей неделе, скорее всего, будет опускаться в отсутствие больших новостей и на фоне снижения интереса со стороны участников рынка, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 0,13% — до 6,483 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился в цене на 0,22% — до 6,481 тысячи долларов.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составила 209,342 миллиарда долларов. На долю биткоина пришлось примерно 53,7% всего рынка криптовалют.

В ожидании новых драйверов

Как рассказал аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов, криптовалютный рынок в настоящее время находится "в ожидании новых драйверов". Ими могут стать сообщения от мировых регуляторов.

"В ближайшее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) должна принять решение, разрешить биткоин ETF (торгуемый на бирже фонд) или нет", — рассказал он. Интерес у участников рынка и крупных игроков, по мнению эксперта, вызовут и итоги расследования CFTC схем манипуляций ценой биржами Bitstamp, Coinbase, itBit и Kraken.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в свою очередь выделил заявление крупнейшего биржевого холдинга ICE о запуске в декабре трейдинговой платформы Bakkt. Главным продуктом компании являются фьючерсные контракты на биткоин с физической поставкой актива, для этого планируется использовать криптовалюту из цифрового хранилища ICE.

"ICE может выступать одним из активных покупателей биткоина на данный момент, ведь перед запуском инструментов компания должна накопить достаточно монет для поставки. Есть шанс, что именно поставочные фьючерсы станут тем самым инструментом, который привлечет крупных инвесторов", — предположил он.

Бегство из криптовалют

Несмотря на эти ожидаемые события, рынок криптовалют, в частности цена биткоина, не показывают большую динамику торгов.

"За последние семь дней изменение цены не превышает 2,5%. К сожалению, также снижались и объемы торгов. Криптовалютный рынок замер, видимо, ожидая революционных событий", — рассказал главный аналитик Tokenbox Игорь Доганов.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов считает, что это связано со снижением интереса к криптовалюте.

"Мы видим общее снижение интереса к криптовалюте, а капитализация крипторынка уже более двух месяцев колеблется в районе 200 миллиардов долларов, что свидетельствует о падении интереса инвесторов как к биткоину, так и ко всему рынку в целом. Возвратом к бывшим позициям может быть появление важных новостей, которых не было в последнее время. В противном случае цена биткоина продолжит движение в узком диапазоне 6,325-6,6 тысячи долларов с медвежьими стратегиями торговли", — считает он.

Антонов полагает, что если цена биткоина не сможет продержаться на уровне 6,9 тысячи долларов, "то рынок ожидает массовое бегство из цифровых монет и первый впечатляющий этап в этом случае мы увидим до конца 2018 года".

Схожий прогноз дал Мащенко "Текущая конъюнктура рынка такова, что движение к 6 тысячам долларов гораздо вероятнее, нежели взлет к 6,7 тысячи долларов", — указал он.