Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%: самый низкий показатель у Москвы (1,2%), самый высокий у Ингушетии (26,5%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. В августе уровень безработицы составил 4,6%, в то время как безработица в странах еврозоны в августе составила 8,1%, что также стало самым низким показателем за десятилетний период.

Согласно рейтингу, в 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. При этом эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что во второй половине 2018 года показатели существенно меняться не будут.

Портрет безработного

Число россиян трудоспособного возраста в июне-августе 2018 года составило 76,2 миллиона человек, из них 3,5 миллиона человек не были трудоустроены. В первой половине года безработных было несколько больше и снижение их количества летом, которое может быть связано с сезонным фактором, проходило на фоне роста номинальных заработных плат.

Средний возраст российского безработного – 35 лет. Средний срок, который уходит на поиски работы, составляет 6,9 месяца, при этом 25,6% безработных тратят на это год и более.

Четверть безработных (26,4%) — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 18% — лица от 50 лет и старше.

Динамика

По итогам июня-августа 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 58 регионах уровень безработицы снизился, в 6 — не изменился, в 21 регионе — вырос.

Лидером по положительной динамике стала Республика Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,7 процентных пункта до 3,4%. Кроме того, на 2,3 процентных пункта снизился уровень безработицы в Орловской области и Республике Северная Осетия – Алания, составив 4,5% и 8,9% соответственно. В Еврейской автономной области безработица в летние месяцы снизилась на 2,1 процентный пункт, до 7,2%.

Безработица в Карачаево-Черкессии выросла на 1,1 процентный пункт и составила 12,1% — это самая большая динамика роста данного показателя в стране.

Лидеры и аутсайдеры

В Москве самый низкий уровень безработицы в стране — на каждого безработного приходится две вакансии, о которых заявили работодатели в службу занятости населения. Низкие уровни безработицы также в Санкт-Петербурге (1,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (2%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (2,3%) и Московской области (2,6%).

В Ямало-Ненецком автономном округе на каждого безработного приходится три вакансии на бирже труда. Преобладание вакансий над числом безработных говорят как о несоответствии предъявляемых квалификационных требований, так и зарплатных ожиданий. В других регионах это несоответствие еще более выражено.

Уровень безработицы превышает 10% в семи российских регионах: Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкессии (12,1%), Дагестане (10,7%), Республике Алтай (10,2%) и Забайкальском крае (10,2%). В Дагестане, Ингушетии и Чечне ситуация немного улучшается, что выражается в снижении уровня безработицы, но, тем не менее, во всех регионах этой группы наблюдается дефицит открытых вакансий, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента напряженности на рынке труда.