Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%: самый низкий показатель у Москвы (1,2%), самый высокий у Ингушетии (26,5%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. В августе уровень безработицы составил 4,6%, в то время как безработица в странах еврозоны в августе составила 8,1%, что также стало самым низким показателем за десятилетний период.
Согласно рейтингу, в 39 российских регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. При этом эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что во второй половине 2018 года показатели существенно меняться не будут.
Портрет безработного
Средний возраст российского безработного – 35 лет. Средний срок, который уходит на поиски работы, составляет 6,9 месяца, при этом 25,6% безработных тратят на это год и более.
Четверть безработных (26,4%) — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 18% — лица от 50 лет и старше.
Динамика
Лидером по положительной динамике стала Республика Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,7 процентных пункта до 3,4%. Кроме того, на 2,3 процентных пункта снизился уровень безработицы в Орловской области и Республике Северная Осетия – Алания, составив 4,5% и 8,9% соответственно. В Еврейской автономной области безработица в летние месяцы снизилась на 2,1 процентный пункт, до 7,2%.
Безработица в Карачаево-Черкессии выросла на 1,1 процентный пункт и составила 12,1% — это самая большая динамика роста данного показателя в стране.
Лидеры и аутсайдеры
В Ямало-Ненецком автономном округе на каждого безработного приходится три вакансии на бирже труда. Преобладание вакансий над числом безработных говорят как о несоответствии предъявляемых квалификационных требований, так и зарплатных ожиданий. В других регионах это несоответствие еще более выражено.
Уровень безработицы превышает 10% в семи российских регионах: Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкессии (12,1%), Дагестане (10,7%), Республике Алтай (10,2%) и Забайкальском крае (10,2%). В Дагестане, Ингушетии и Чечне ситуация немного улучшается, что выражается в снижении уровня безработицы, но, тем не менее, во всех регионах этой группы наблюдается дефицит открытых вакансий, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента напряженности на рынке труда.