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Экономика

Трубный запах. В Европе выстроилась очередь к "Турецкому потоку"

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© Фото : "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий потокГлубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток
© Фото : "Турецкий поток"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. Судя по итоговому заявлению, особое внимание уделялось поставкам энергоресурсов: Рим очень хочет подключиться к "Турецкому потоку", Москва готова в этом помочь. Что выиграет Россия вместе с партнерами и с какими проблемами столкнутся ее геополитические соперники — в материале РИА Новости.

Откройте нам вентиль

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Европе потребовалось четыре года, чтобы осознать ошибочность позиции, которая привела к закрытию проекта "Южный поток". Газопровод должен был пройти по дну Черного моря до болгарского порта Варна, а затем — в Италию через Австрию и страны Балканского полуострова.

Однако в 2014-м проект остановили из-за политических разногласий: под давлением Брюсселя новое правительство Болгарии объявило, что даст разрешение на строительство только после согласования параметров проекта с ЕС. В ответ Москва сообщила, что не видит смысла брать на себя расходы по прокладке морского участка, чтобы потом услышать европейское "нет".

Если лидеры Евросоюза и думали, что России этот проект нужнее, чем им, то недолго: в 2016-м Турция перехватила контракт и договорилась с Москвой о строительстве двух ниток "Турецкого потока" общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

"Отказ Болгарии от "Южного потока" был грубейшей ошибкой. Турция тут же воспользовалась шансом, а ФРГ строит "Северный поток — 2". Хороший урок для Софии", — уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Когда две трети морского участка нового газового маршрута были проложены, Европа дала понять, что урок усвоила.

После встречи президента Сербии Александра Вучича с Путиным в декабре 2017-го Белград не только подписал соглашение об увеличении объема закупок российского газа, но и проявил интерес к "Турецкому потоку": этот проект обеспечит Сербии выгодный статус транзитера голубого топлива.

Изменила позицию и София. "Путин сообщил нам, что никто не возражает, если трубопровод "Турецкий поток" продлится в сторону Болгарии", — рассказал болгарский премьер Бойко Борисов журналистам в конце мая этого года.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

В сентябре с аналогичной просьбой к Владимиру Путину обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Правда, позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что участие ЕС в "Турецком потоке" допустимо только в случае предоставления гарантий со стороны Европы: наступать на грабли "Южного потока" Россия не намерена.

Венгерский коллега Лаврова Петер Сийярто подчеркнул, что вести переговоры с Россией на этот счет — суверенное право Будапешта, несмотря на членство в ЕС.

"Поскольку Западная Европа по северному маршруту сможет покупать газ, мы, Центральная Европа, тоже требуем это право для себя. Мы требуем от Западной Европы и Брюсселя не ставить палки в колеса. Западная Европа хочет с севера новый маршрут, а мы хотим с юга", — заявил министр.

После визита в Москву итальянского премьера Конте список перспективных участников проекта окончательно определился. Президент России обрисовал маршрут продленного "Турецкого потока", отметив, что сейчас для реализации проекта исследуются инфраструктурные возможности.

"Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию", — поделился подробностями Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

Завистливый взгляд

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Разумеется, у энергетического сближения России и Европы есть и противники. Первый и самый главный — США, ведь несмотря на все усилия и политическое давление на Германию, шансы наладить поставки американского СПГ на европейский рынок тают на глазах.

В конце июля Дональд Трамп добился от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера устного обещания построить в Европе десятки новых терминалов для приема американского СПГ. На деле же в них нет никакой необходимости, ведь даже действующие терминалы загружены менее чем на четверть, а поставки СПГ в этом году снизились на 13%.

В начале октября МИД ФРГ и вовсе заявил, что поставщики СПГ из Штатов совершенно неконкурентоспособны, если сравнивать с "Газпромом": американский сжиженный газ на треть дороже российского трубопроводного.

Из-за этого в США вполне может разразиться серьезный энергетический кризис. К концу 2019 года Вашингтон намерен втрое нарастить объемы производства и поставки на внешние рынки своего СПГ — с нынешних 3,6 миллиарда кубических футов в сутки до 9,6 миллиарда (порядка 99 миллиардов кубометров в год). Изначально планировалось, что основными потребителями американского СПГ станут ЕС и Китай.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Однако на практике все вышло иначе — Евросоюз предпочитает не политизировать энергетические контракты и углублять сотрудничество с Россией, оставив американскому СПГ формальную роль "диверсификатора" поставок. А Китай, возмущенный развязанной Трампом торговой войной, и вовсе отказался от закупок сжиженного газа из США.

Второй противник продления "Турецкого потока" в Европу, как нетрудно догадаться, — Киев. Украинские власти не скрывают опасений, что с завершением строительства "Северного потока — 2" и нового южного газопровода страна окажется в газовом кольце и рискует потерять статус транзитера, а с ним и три миллиарда долларов бюджетных доходов в год.

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Kapralnk
Упс
09:01
29.10.2018
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