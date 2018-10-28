ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Россия хочет получить экономическую помощь от США, такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

"Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу – 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия", — сказал он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.

Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Он в очередной раз положительно отозвался о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, заверив собравшихся, что в международных отношениях у США "все отлично".