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Экономика

В Сербии оценили последствия срыва проекта "Южный поток" для Балкан

(обновлено: 15:40 27.10.2018)
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© AP Photo / Marko DrobnjakovicУчасток газопровода Южный поток в Сербии. Архивное фотоУчасток газопровода Южный поток в Сербии. Архивное фото
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

БЕЛГРАД, 27 окт — РИА Новости. Сербия и страны Балканского региона вынуждены расплачиваться за срыв проекта газопровода "Южный поток", на который очень рассчитывали, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия и Болгария сожалеют из-за срыва "Южного потока", заявил Путин
Об этом он говорил на форуме по энергетической безопасности на территории Евразии, который проходит в Белграде.

"По совокупности причин и из-за первостепенности некоторых политических вопросов Сербия, к сожалению, не смогла, как планировалось, реализовать свои приоритеты снабжения газом через "Южный поток". Для нас это было бы наилучшей опцией, которая не наносила никому вреда, так как мы решали вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами и такое решение представляло интерес для региона и ЕС", — цитирует выступление Дачича МИД.

"К сожалению, хотя ЕС и уверял нас в осуществимости и согласованности этого проекта, он сейчас не реализован. С другой стороны, реальность заключается в том, что "Северный поток" мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а "Южный поток" — нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него", — отметил министр.

Трубы для строительства Турецкого потока
© Фото : TurkStream
Экономист объяснил, в чем отличие "Турецкого потока" от "Южного потока"
В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны планируют продолжать закупки российского газа, в том числе через строящийся газопровод "Турецкий поток". По его словам, пока обсуждаются варианты того, чтобы газ оттуда принял газопровод-интерконнектор из Болгарии в Сербию, который планируется запустить в эксплуатацию в 2020 году.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По первой нитке газ пойдет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Кроме того, "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Что такое "Южный поток"

Очистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
Новак рассказал, когда пойдет газ по обеим ниткам "Турецкого потока"
Газопровод "Южный поток" планировалось проложить по дну Черного моря из России в болгарский порт Варна. Предполагалось, что он пройдет по территории Болгарии, Сербии и Венгрии до Австрии и Италии. Мощность двух веток должна была составить 63 миллиарда кубометров газа в год. 

Строительство началось 7 декабря 2012 года в районе Анапы. Первые коммерческие поставки планировались на первый квартал 2016 года, а на полную мощность газопровод должен был выйти в 2018 году. Стоимость проекта оценивалась в 16 миллиардов евро.

Однако в конце 2014 года Россия объявила об отказе от проекта, в том числе из-за неконструктивной позиции Евросоюза. 

При этом некоторые европейские страны поднимали вопрос о возможности возобновления проекта, но, как заявлял министр энергетики Александр Новак, возврат к этому проекту не рассматривается.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Южный поток" закрыт
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