"Победа" выразила недоумение по поводу заявлений авиавластей Грузии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") выразила недоумение по поводу заявлений авиационных властей Грузии.

В пятницу лоукостер заявил, что вынужден отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей выдать разрешение на полеты.

В Агентстве гражданской авиации Грузии РИА Новости в субботу пояснили, ссылаясь на акт, оформленный авиавластями двух стран, что с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу "треугольник" в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Принцип "треугольник" разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения.

"Победа" не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое "треугольник", — заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

Позже Агентство гражданской авиации Грузии скорректировало свое заявление, исключив из него упоминание Москвы.

В своем заявлении в пятницу российская авиакомпания отмечала, что была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми соответствующими нотами МИД РФ на основании решения межведомственной комиссии. На отменяемые рейсы забронировано свыше 17 тысяч билетов.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>