Welt рассказала о "парадоксальном" росте российской экономики

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на ужесточение западных санкций, показатели экономического развития России удивили положительной динамикой, пишет Welt.

Как отмечает издание, в третьем квартале Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 миллиарда долларов. Это соответствует 6,5 процента ВВП, что является абсолютным рекордом. Центральный банк ожидает в 2018 году профицит в размере 98 миллиардов долларов.

"Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот", — отмечает автор статьи.

По данным аналитиков издания, главными причинами "сенсационных" прибылей российских компаний и бюджета стали такие факторы, как рост цен на нефть и изменение динамики рубля. Вопреки традициям, российская валюта больше не развивается пропорционально цене на черное золото. Кроме того, удешевление рубля привело к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными отечественные. В результате импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.

При этом эксперты Welt подчеркивают, что на нынешний профицит мог повлиять не только дешевый рубль, но и завершение больших инвестиционных проектов (например, строительство Крымского моста).