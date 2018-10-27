Welt рассказала о "парадоксальном" росте российской экономики

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на ужесточение западных санкций, показатели экономического развития России удивили положительной динамикой, пишет Welt.
"Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику. Но как минимум в краткосрочной перспективе все произошло как раз наоборот", — отмечает автор статьи.
По данным аналитиков издания, главными причинами "сенсационных" прибылей российских компаний и бюджета стали такие факторы, как рост цен на нефть и изменение динамики рубля. Вопреки традициям, российская валюта больше не развивается пропорционально цене на черное золото. Кроме того, удешевление рубля привело к подорожанию импортных товаров, сделав более привлекательными отечественные. В результате импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.
При этом эксперты Welt подчеркивают, что на нынешний профицит мог повлиять не только дешевый рубль, но и завершение больших инвестиционных проектов (например, строительство Крымского моста).