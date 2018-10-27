Кошмар на Уолл-cтрит: экономике США предрекли спад из-за обвала рынка

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Не успев оправиться от падений первой половины месяца, фондовый рынок США пережил новый удар. В четверг, 25 октября, индексы ушли в минус с начала года. Антилидером стал высокотехнологичный Nasdaq, возглавляемый Apple, Amazon, Google и Facebook и рухнувший к минимумам 2011-го. Нынешний обвал — второй за неделю — вызвал эффект домино, спровоцировав падение на азиатских ранках.

Причины обвала

Экономисты гадают, грозит ли цепная реакция новым кризисом, а крупнейший инвестбанк США Goldman Sachs заявил, что последствия падения Уолл-cтрит экономика США ощутит уже в начале следующего года и они будут весьма существенными. А эксперты JP Morgan уверены: настоящий кошмар на рынке акций еще и не начинался.

В минувший четверг Dow Jones потерял 2,41%, S&P 500 — 3,09%, нивелировав практически весь свой рост с начала года. Наибольшие потери понес Nasdaq, включающий акции крупнейших американских технологических компаний. Он упал на 4,5% — рекордный обвал с августа 2011 года.

Причина падения индексов — снижение объемов покупки недвижимости из-за роста ипотечных ставок (а это, в свою очередь, следствие роста доходности долгосрочных облигаций на фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики Федрезерва США, в этом году поднимавшего ключевую ставку трижды) и замедление китайской экономики.

Риски инфляции

Как считают аналитики, именно Федрезерв — главный виновник распродажи. "Похоже, в ФРС намерены и дальше поднимать ставки, несмотря на все более отчетливые признаки ослабления мирового роста", — отметил Алек Янг, управляющий директор по исследованию глобальных рынков в FTSE Russell.

Вероятность повышения процентных ставок усиливает инфляция. По оценкам ученых Йельского университета, в инфляционном цикле США сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку.

По мнению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника университета и экс-главы Morgan Stanley Asia, уже в следующем году инфляция в США увеличится до 3-3,5%.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

Замедление экономики

Аналитики американского инвестбанка JP Morgan Chase считают, что настоящий обвал на фондовом рынке США еще впереди и одна из причин грядущих проблем — обилие индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.

Если во время мирового финансового кризиса 2008 года пассивные активы составляли около 30% от объема активно управляемых активов, то теперь этот показатель достиг 83%, констатируют валютные стратеги банка.

Аналитики другого крупнейшего инвестбанка — Goldman Sachs — рассчитали влияние серии обвалов на фондовом рынке на американскую экономику. Они указывают на то, что Уолл-стрит из движущей силы рискует превратиться в обузу.

В банке также полагают, что ФРС до конца 2019-го повысит ставку еще пять раз, а это вдвое больше, чем сейчас ожидает рынок.

По расчетам Goldman Sachs, если распродажа продолжится и цены на акции в четвертом квартале упадут еще на 10%, негативное влияние на экономику ко второму кварталу 2019-го составит порядка 0,75% ВВП.

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США © REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США

Вероятность же дальнейших распродаж эксперты оценивают как достаточно высокую. Все дело в том, что активная распродажа сделала рынки более уязвимыми для еще большего обвала, заметно ослабив существующий уровень поддержки.

"Рынок начал жить своей собственной жизнью, а, как известно, распродажа порождает последующие распродажи", — отмечает Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Кризис не за горами?

Велик ли риск того, что прогнозируемые обвалы на американском фондовом рынке вызовут цепную реакцию и новый глобальный кризис? Азиатские биржи уже падают, и аналитики указывают: такого сценария исключать нельзя.

© AP Photo / Mark Lennihan Штаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США © AP Photo / Mark Lennihan Штаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США

Как рассчитали в JP Morgan Chase, коллапса следует ожидать в 2020 году. Аналитики банка напоминают, что во время глобального кризиса 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 рухнул на 54% от пиковых значений.

Грядущий обвал фондового рынка, как предполагается, будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008-м.

Снижение рыночной ликвидности наряду с ростом пассивных инвестиций ослабляет способность рынка предотвращать крупные просадки в случае увеличения волатильности, отмечают авторы доклада финансового холдинга.

Вероятность кризиса во второй половине 2019 года оценивается как достаточно низкая. Во многом его динамика будет определяться скоростью повышения процентных ставок ФРС США.