ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Кошмар на Уолл-cтрит: экономике США предрекли спад из-за обвала рынка

244296
© REUTERS / Brendan McDermid Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Не успев оправиться от падений первой половины месяца, фондовый рынок США пережил новый удар. В четверг, 25 октября, индексы ушли в минус с начала года. Антилидером стал высокотехнологичный Nasdaq, возглавляемый Apple, Amazon, Google и Facebook и рухнувший к минимумам 2011-го. Нынешний обвал — второй за неделю — вызвал эффект домино, спровоцировав падение на азиатских ранках.

Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
Золотой баррель: США хотят обвалить мировой рынок нефти
Экономисты гадают, грозит ли цепная реакция новым кризисом, а крупнейший инвестбанк США Goldman Sachs заявил, что последствия падения Уолл-cтрит экономика США ощутит уже в начале следующего года и они будут весьма существенными. А эксперты JP Morgan уверены: настоящий кошмар на рынке акций еще и не начинался.

Причины обвала

В минувший четверг Dow Jones потерял 2,41%, S&P 500 — 3,09%, нивелировав практически весь свой рост с начала года. Наибольшие потери понес Nasdaq, включающий акции крупнейших американских технологических компаний. Он упал на 4,5% — рекордный обвал с августа 2011 года.

© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкЗдание американской биржи Nasdaq в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Здание американской биржи Nasdaq в Нью-Йорке

Причина падения индексов — снижение объемов покупки недвижимости из-за роста ипотечных ставок (а это, в свою очередь, следствие роста доходности долгосрочных облигаций на фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики Федрезерва США, в этом году поднимавшего ключевую ставку трижды) и замедление китайской экономики.

Проверка качества пятидолларовых купюр на выходе из печати. Архивное фото
© AFP 2018 / Eva Hambach
До нуля: Россия избавилась от госдолга США

Риски инфляции

Как считают аналитики, именно Федрезерв — главный виновник распродажи. "Похоже, в ФРС намерены и дальше поднимать ставки, несмотря на все более отчетливые признаки ослабления мирового роста", — отметил Алек Янг, управляющий директор по исследованию глобальных рынков в FTSE Russell.

Вероятность повышения процентных ставок усиливает инфляция. По оценкам ученых Йельского университета, в инфляционном цикле США сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку.

По мнению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника университета и экс-главы Morgan Stanley Asia, уже в следующем году инфляция в США увеличится до 3-3,5%.

© AP Photo / Richard DrewРабота Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015
© AP Photo / Richard Drew
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

Замедление экономики

Аналитики американского инвестбанка JP Morgan Chase считают, что настоящий обвал на фондовом рынке США еще впереди и одна из причин грядущих проблем — обилие индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов.

Если во время мирового финансового кризиса 2008 года пассивные активы составляли около 30% от объема активно управляемых активов, то теперь этот показатель достиг 83%, констатируют валютные стратеги банка.

Аналитики другого крупнейшего инвестбанка — Goldman Sachs — рассчитали влияние серии обвалов на фондовом рынке на американскую экономику. Они указывают на то, что Уолл-стрит из движущей силы рискует превратиться в обузу.

В банке также полагают, что ФРС до конца 2019-го повысит ставку еще пять раз, а это вдвое больше, чем сейчас ожидает рынок.

По расчетам Goldman Sachs, если распродажа продолжится и цены на акции в четвертом квартале упадут еще на 10%, негативное влияние на экономику ко второму кварталу 2019-го составит порядка 0,75% ВВП.

© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США

Вероятность же дальнейших распродаж эксперты оценивают как достаточно высокую. Все дело в том, что активная распродажа сделала рынки более уязвимыми для еще большего обвала, заметно ослабив существующий уровень поддержки.

"Рынок начал жить своей собственной жизнью, а, как известно, распродажа порождает последующие распродажи", — отмечает Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Кризис не за горами?

Велик ли риск того, что прогнозируемые обвалы на американском фондовом рынке вызовут цепную реакцию и новый глобальный кризис? Азиатские биржи уже падают, и аналитики указывают: такого сценария исключать нельзя.

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США

Как рассчитали в JP Morgan Chase, коллапса следует ожидать в 2020 году. Аналитики банка напоминают, что во время глобального кризиса 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 рухнул на 54% от пиковых значений.

Грядущий обвал фондового рынка, как предполагается, будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008-м.

Снижение рыночной ликвидности наряду с ростом пассивных инвестиций ослабляет способность рынка предотвращать крупные просадки в случае увеличения волатильности, отмечают авторы доклада финансового холдинга.

Вероятность кризиса во второй половине 2019 года оценивается как достаточно низкая. Во многом его динамика будет определяться скоростью повышения процентных ставок ФРС США.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Иван Алексеев
Чувствую не обошлось без китайцев))
08:16
27.10.2018
ОтветитьНе отвечать
СЕВАСТЬЯН АНЧУГОВ
Эксперты Голдман 2 месяца назад ванговали нефть по 100
---
Простолюдины надеются на честь и достоинство экспертов Голдман))
08:14
27.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена