"Аэрофлот" начнет летать в Ижевск и Ульяновск

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" с зимнего расписания начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Ижевск и Ульяновск, сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ (7 рейсов в неделю), Грозный (7 рейсов в неделю), Махачкалу (21 рейс в неделю), Назрань (Магас) (7 рейсов в неделю), Нальчик (7 рейсов в неделю). Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск – на этих направлениях запланировано по 14 рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

В наступающем сезоне компания расширит свое присутствие на рынке СНГ, открыв полеты из Москвы в Бухару (2 рейса в неделю) и Ош (7 рейсов в неделю). Также этой зимой на карте маршрутов "Аэрофлота" появятся три европейских города: Гётеборг (7 рейсов в неделю), Дублин (7 рейсов в неделю) и Любляна (7 рейсов в неделю).

Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией "Россия". К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо. На этой авиалинии "Аэрофлот" будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе – совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

В зимнем расписании возрастет число рейсов в города России: Архангельск (с 21 до 28 в неделю), Белгород (с 14 до 21 в неделю), Волгоград (с 35 до 42 в неделю), Екатеринбург (с 63 до 70 в неделю), Казань (с 49 до 54 в неделю), Кемерово (с 7 до 14 в неделю), Нижневартовск (с 14 до 21 в неделю), Санкт-Петербург (со 140 до 154 в неделю), Саратов (с 21 до 28 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Уфу (с 42 до 56 в неделю) и Челябинск (с 35 до 42 в неделю).

Кроме того, этой зимой "Аэрофлот" будет чаще летать в Майами. Число рейсов на данном маршруте увеличится с 4 до 5 в неделю, отмечает перевозчик.