Челябинская область планирует реализовать инвестпроекты на 765 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Инвестиционные проекты общей стоимостью около 765 миллиардов рублей планируется реализовать в Челябинской области в 2019-2024 годы, сообщила пресс-служба губернатора.

В пятницу на заседании правительства под председательством губернатора Бориса Дубровского был впервые представлен прогноз социально-экономического развития Челябинской области на ближайшие 6 лет.

"Инвестиционная политика направлена на реализацию крупных проектов преимущественно в металлургии, машиностроении, добыче полезных ископаемых, а также в сельском хозяйстве. В 2019-2024 годах будет реализовано свыше 240 инвестпроектов на сумму порядка 765 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Так, в этом году объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 221 миллиарда рублей с ростом 9,5%. Пресс-служба поясняет, что Челябинская область по итогам первого полугодия занимает 15-е место в России по объему инвестиций. Уже в 2019-2021 годах ожидается рост на уровне 4,8-6,6%, чему будет способствовать в том числе проведение саммитов ШОС и БРИКС, а в 2020-2024 годах прогнозируемый ежегодный рост инвестиций составит 10,3-11,9%, уточняется в сообщении.

По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, экономическому росту будет способствовать улучшение предпринимательской среды, так, в текущем году количество малых и средних предприятий увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2014 годом, их оборот оценивается в 1,3 триллиона рублей. Также, по его данным, в 2018 году темпы роста промышленного производства оцениваются на уровне 2,4%. В результате рост промышленного производства планируется от 7,1% в 2019 году до 9,6% в 2024 году, отметил министр.

Как отметил Дубровский, прогнозируемый рост экономики должен, в первую очередь, позитивно сказаться на социальной сфере. "Необходимо продолжать проекты в области социальной политики, образования и здравоохранения. Самый главный показатель, которого нам нужно добиться к 2024 году, – это увеличение продолжительности жизни южноуральцев до 78 лет. Этот шестилетний цикл не будет простым, но мы выстроим нашу экономическую политику так, чтобы она работала на постоянное повышение качества жизни людей", – цитирует пресс-служба его слова.

Другие новости региона читайте здесь >>