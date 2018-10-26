ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в РФ и сообщит о результатах, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы сейчас как раз разбираемся с этой темой. Вы должны понимать, что сахар — биржевой товар, он котируется на бирже и международных биржах, и мы в этом смысле зависим от конъюнктуры. Если возникает дефицит, цены могут на бирже расти. Они периодически по синусоиде то растут, то падают. Но когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся", — объяснил Артемьев.

"Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах. Вопрос серьезный, мы к этому относимся очень серьезно ", — добавил он.

По данным Минсельхоза РФ, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. Так, по состоянию на 25 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года), то по состоянию на 18 октября — уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены, по данным министерства, изменились меньше: на 24 сентября цена составляла 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 рубля (плюс 5,4%).

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли 218 долларов за тонну, а на 17 октября – уже 303 доллара.