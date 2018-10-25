Клиенты "Газпрома" заявили о необходимости доппоставки

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Покупатели газа "Газпрома" в среднесрочной перспективе заявляют о необходимости поставки им около 50 миллиардов кубометров в год сверх существующих контрактов, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По ее словам, рекордные поставки российского газа в Европу минувшей зимой продемонстрировали конкурентоспособность российского газа.

"Когда мы говорим, что наши объемы поставок приближаются к годовым контрактным количествам, мы не лукавим. На сегодняшний момент у нас существуют заявки покупателей в среднесрочной перспективе на объеме газа около 50 миллиардов кубометров (в год — ред.). Именно для этого "Газпром" сегодня предпринимает все необходимые усилия не только для продвижения, но уже фактически по строительству новой газотранспортной системы, потому что существующие системы не справляются со спросом. Поэтому мы говорим о газопроводах "Турецкий поток", "Северный поток", — сказала Бурмистрова.

В начале октября глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания по итогам 2018 года приблизится к объему экспорта газа в дальнее зарубежье в 205 миллиардов кубометров. В 2017 году поставки газа РФ на европейский рынок составили 194,4 миллиарда кубометров.

МИА "Россия сегодня" является медиа-партнером форума.