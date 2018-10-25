"Газпром" начал арбитражное разбирательство против Украины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины в связи с наложением штрафа на 6 миллиардов долларов в рамках антимонопольного дела, сообщает компания.

"Сегодня "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 миллиардов долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права "Газпрома", гарантированные соглашением между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства.