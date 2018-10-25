США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами. Однако история учит нас, что у такого рода политики есть и обратная сторона", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Так, эпоха национального протекционизма в конце 19-го и начале 20-го веков привела к значительной монополизации экономик, за что в конечном итоге пришлось расплачиваться как конечным потребителям, которые были вынуждены платить более высокую цену, так и странам, которые из-за ограничения конкуренции потеряли важный двигатель технологического процесса и инноваций", — продолжил он.

Сечин добавил, что ряд международных компаний оценивает рост затрат от торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10-15%. Кроме того, по оценкам ведущих мировых экономистов, торговые войны будут стоить мировому ВВП 0,5-0,8% – порядка 400-700 миллиардов долларов в год, отметил он.

"Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала ее тормозом", — заключил Сечин.