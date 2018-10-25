Санкции превратились в рутинный инструмент одной страны, отметил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Санкции превратились рутинный инструмент в руках одной страны, субъекты рынка и целые страны фактически являются заложниками ситуации, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Санкции без необходимых решений Совета безопасности ООН превратились в рутинный инструмент, находящийся, по сути, в руках одной страны, а не мирового сообщества. Отдельные субъекты рынка и целые страны фактически являются заложниками ситуации", — сказал Сечин, выступая на Евразийском форуме.

"В этих условиях нет места равному диалогу, и единственный совет, который я могу дать нашим партнерам – приготовьтесь к диктату. Результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка", — предупредил глава "Роснефти".