Forbes назвал самых богатых россиянок

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России по версии Forbes в 2018 году заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров S7 Group и ее совладелец Наталия Филева занимает четвертое место (600 миллионов долларов). За ней следует член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).
За ними следуют глава юридического департамента "Новатэка", член правления компании Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов) и Евгения Гурьева (360 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро". Замыкает десятку совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (350 миллионов долларов).