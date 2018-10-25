Forbes назвал самых богатых россиянок

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России по версии Forbes в 2018 году заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.

На втором месте с 600 миллионами долларов — генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Замыкает тройку лидеров частный инвестор Елена Рыболовлева с состоянием также в 600 миллионов долларов, вошедшая в список благодаря бракоразводному процессу с бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым.

Председатель совета директоров S7 Group и ее совладелец Наталия Филева занимает четвертое место (600 миллионов долларов). За ней следует член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).

На шестом месте рейтинга — жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева — Лидия Михайлова (500 миллионов долларов), на седьмом — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг с капиталом также в 500 миллионов долларов.

За ними следуют глава юридического департамента "Новатэка", член правления компании Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов) и Евгения Гурьева (360 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро". Замыкает десятку совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (350 миллионов долларов).