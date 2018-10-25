АКРА оценило динамику мировых цен на нефть в 2019 году

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Высокие мировые цены на нефть могут сохраниться до середины 2019 года, далее существенно снизятся при сохранении ряда тенденций, говорится в макропрогнозе АКРА.
Первая тенденция связана с тем, что наблюдаемый в настоящее время всплеск цен до уровней выше 75 долларов за баррель по марке Brent в значительной мере связан с угрозой введения США санкций, включающих ограничения на нефтяной экспорт из Ирана, отмечает агентство. К ноябрю 2018 года он может снизиться на 0,5–1 миллиона баррелей в день, с начала 2018 года экспорт уже упал минимум на 0,5 миллиона баррелей в сутки относительно потенциала.
Кроме того, в 2019 году основные риски нефтяного рынка также будут сосредоточены на стороне предложения. "В начале года станет ясно, придет ли на смену старым договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи новый механизм, каким он будет и будет ли, согласно новому механизму, действовать ограничение на добычу при текущих уровнях цен на нефть", — говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.