АКРА оценило динамику мировых цен на нефть в 2019 году

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Высокие мировые цены на нефть могут сохраниться до середины 2019 года, далее существенно снизятся при сохранении ряда тенденций, говорится в макропрогнозе АКРА.

"Совместное разнонаправленное действие трех событий, вероятно, приведет к сохранению мировых цен на повышенном уровне до середины 2019 года и к их существенному снижению — на 15% и более — во второй половине года", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Первая тенденция связана с тем, что наблюдаемый в настоящее время всплеск цен до уровней выше 75 долларов за баррель по марке Brent в значительной мере связан с угрозой введения США санкций, включающих ограничения на нефтяной экспорт из Ирана, отмечает агентство. К ноябрю 2018 года он может снизиться на 0,5–1 миллиона баррелей в день, с начала 2018 года экспорт уже упал минимум на 0,5 миллиона баррелей в сутки относительно потенциала.

Кроме того, в 2019 году основные риски нефтяного рынка также будут сосредоточены на стороне предложения. "В начале года станет ясно, придет ли на смену старым договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи новый механизм, каким он будет и будет ли, согласно новому механизму, действовать ограничение на добычу при текущих уровнях цен на нефть", — говорится в документе.

Еще одним направлением, которое будет влиять на цену нефти, является то, что к третьему–четвертому кварталу 2019 года в США запланирован ввод значительного объема трубопроводных мощностей, которые увеличат количество нефти, которую можно доставлять из районов добычи.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.